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Голова Київської облради склав мандат, а Ляшко обізвав його "повією"

Четвер, 30 липня 2020, 17:34

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко написав заяву про складання повноважень голови та депутата облради.

Джерело: Facebook-сторінки Стариченка та Олега Ляшка

Пряма мова Стариченка: "Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участі ніколи не буду".

Деталі: Стариченко згадав як свого часу був одним із керівників Радикальної партії Олега Ляшка.

Він додав, що обласна організація Радикальної партії братиме участь у місцевих виборах 2020 року, але він особисто не має наміру продовжувати політичну діяльність і не буде брати участь у виборах.

Депутат повідомив, що нещодавно в облраді створили групу "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського", до складу якої увійшов і сам Стариченко.

За його словами, створення такої групи не означає його перехід чи депутатського корпусу партії "Слуга народу".

Водночас керівник радикалів Олег Ляшко обізвав Стариченка "політичною повією".

Пряма мова Ляшка: "Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця політична повія разом із іншими депутатами-запроданцями від РПЛ створили в облраді групу на "підтримку демократичних ініціатив президента Зеленського". Ці повії так мріють утриматися в депутатських кріслах, що, зраджуючи партію, остаточно втратили совість і елементарну пристойність. Найцікавіше, що президентська партія не гребує підбирати всякий політичний хлам".

Українська правда
Теми: ЛяшкоКиївська областьмісцева владавлада


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