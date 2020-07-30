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Председатель Киевского облсовета сложил мандат, а Ляшко обозвал его "проституткой"

Четверг, 30 июля 2020, 17:34

Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата облсовета.

Источник: Facebook-страницы Стариченко и Олега Ляшко

Прямая речь Стариченко: "Написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых я участвовать никогда не буду".

Детали: Стариченко вспомнил как в свое время был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко.

Он добавил, что областная организация Радикальной партии планирует принимать участие в местных выборах 2020 года, но он лично не намерен продолжать политическую деятельность и не будет участвовать в выборах.

Депутат сообщил, что недавно в областном совете была создана группа "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и сам Стариченко.

По его словам, создание такой группы не означает его переход в депутатский корпус партии "Слуга народа".

В то же время, руководитель радикалов Олег Ляшко обозвал Стариченко "политической проституткой".

Прямая речь Ляшко: "Стариченко подал заявление об отставке и сложении мандата. Вчера эта политическая проститутка вместе с другими депутатами-предателями от РПЛ создали в облсовете группу на "поддержку демократических инициатив президента Зеленского". Эти проститутки так мечтают удержаться в депутатских креслах, что, изменяя партию, окончательно потеряли совесть и элементарное приличие. Самое интересное, что президентская партия не брезгует подбирать всякий политический хлам".

Украинская правда
Темы: ЛяшкоКиевская областьместная властьвласть


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