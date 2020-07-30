Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відкрив провадження щодо заборони партії Шарія

Четвер, 30 липня 2020, 18:17
Суд відкрив провадження щодо заборони партії Шарія

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Джерело: ОАСК

Деталі: Зазначається, що суд здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності  "Партії Шарія" вимогам закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Водночас, позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про заборону діяльності "Партії Шарія" на території.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. 

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. 

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають.

Водночас до фінансування Партії Шарія багато запитань. Сам блогер та його дружина під час торішньої парламентської кампанії декларацій щодо своїх статків не подали. Про способи заробітку політиків невідомо.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ШарійпартіїОАСКсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Шарій
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
СБУ викрила в Дніпрі підпільних "шаріївців": готували провокації
В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: