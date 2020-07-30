Суд відкрив провадження щодо заборони партії Шарія

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Джерело: ОАСК

Деталі: Зазначається, що суд здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Водночас, позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про заборону діяльності "Партії Шарія" на території.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду.

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають.

Водночас до фінансування Партії Шарія багато запитань. Сам блогер та його дружина під час торішньої парламентської кампанії декларацій щодо своїх статків не подали. Про способи заробітку політиків невідомо.