Суд открыл производство относительно запрета партии Шария

Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Источник: ОАСК

Детали: Отмечается, что суд будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории.

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве.

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд.

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Сейчас сторонники беглогоблогера готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.

В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.