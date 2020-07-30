Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд открыл производство относительно запрета партии Шария

Четверг, 30 июля 2020, 18:17
Суд открыл производство относительно запрета партии Шария

Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Источник: ОАСК

Детали: Отмечается, что суд будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории.

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. 

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. 

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Сейчас сторонники беглогоблогера  готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.

В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.

Украинская правда
Темы: ШарийпартииОАСКсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Шарий
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
СБУ разоблачила в Днепре подпольных "партийцев Шария": готовили провокации
В Испании закрыли фотовыставку защитника "Азовстали" Козацкого: на нее жаловался Шарий
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: