Суд открыл производство относительно запрета партии Шария

Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Источник: ОАСК

Детали: Отмечается, что суд будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории.