У Миколаєві маршрутка влетіла в дерево, 9 постраждалих

30 липня близько 18:20 в Миколаєві водій автобусу Рута, ймовірно, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Джерело: відділ комунікації поліції Миколаївської області

Деталі: Дев’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та доставлені до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" та проводять розслідування.

Водію загрожує від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.