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В Николаеве маршрутка влетела в дерево, 9 пострадавших

Четверг, 30 июля 2020, 20:40
В Николаеве маршрутка влетела в дерево, 9 пострадавших
фото: полиция

30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и проводится расследование.

Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Украинская правда

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Темы: НиколаевДТПаварияполиция
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