В Николаеве маршрутка влетела в дерево, 9 пострадавших

30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и проводится расследование. Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.