Зеленський хоче зробити низку релігійних свят державними

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам.

Джерело: указ президента №303/2020

Деталі: Серед свят, які мають стати державними – Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та інші.

Метою указу є "забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного".

Уряд має вивчити це питання та напрацювати пропозиції у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Ради законопроєкт.

Нагадаємо: Зеленський у травні заявив, що збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.