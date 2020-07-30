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Зеленський хоче зробити низку релігійних свят державними

Четвер, 30 липня 2020, 22:27
фото: Дмитро Ларін, уп

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам.

Джерело: указ президента №303/2020

Деталі: Серед свят, які мають стати державними – Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та інші.

Метою указу є "забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного".

Уряд має вивчити це питання та напрацювати пропозиції у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Ради законопроєкт.

Нагадаємо: Зеленський у травні заявив, що збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.

Українська правда
Теми: Зеленськийрелігія


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