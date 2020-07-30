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Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

Четверг, 30 июля 2020, 22:27
фото: Дмитрий Ларин, уп

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Источник: указ президента №303 / 2020

Детали: Среди праздников, которые должны стать государственными - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.

Целью указа является "обеспечение конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".

Правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады законопроект.

Напомним: Зеленский в мае заявил, что собирается сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть.

Украинская правда
Темы: Зеленскийрелигия


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