Президент Володимир Зеленський збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.

Джерело: його зустріч з представниками кримськотатарського народу в Офісі президента, про яку повідомляє сайт глави держави

Дослівно: "Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят…

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його".

Деталі: Таку ідею Зеленський висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.

Глава держави також висловив їм співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Нагадаємо: Зеленський ініціював створення в Офісі президента робочої групи для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.

Він також погодив призначення колишньої першої заступниці міністра інформаційної політики Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС.

Довідково: Курбан-байрам — свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно починається через 70 днів після закінчення посту та триває три-чотири дні.

Ураза-байрам - свято у мусульманських народів. Йому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Як переказують, саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й мусульманам даровано Коран.