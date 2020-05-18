Зеленський анонсував два нових ісламських свята і велику мечеть в Києві
Президент Володимир Зеленський збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.
Джерело: його зустріч з представниками кримськотатарського народу в Офісі президента, про яку повідомляє сайт глави держави
Дослівно: "Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят…
Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його".
Деталі: Таку ідею Зеленський висловив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, серед яких були лідери кримських татар Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
Глава держави також висловив їм співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Нагадаємо: Зеленський ініціював створення в Офісі президента робочої групи для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.
Він також погодив призначення колишньої першої заступниці міністра інформаційної політики Еміне Джапарової на пост заступника глави МЗС.