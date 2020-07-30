Украина получит вакцины от COVID-19 для 20% населения – Ляшко

Украина получит вакцину от коронавируса в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: Состоялась онлайн встреча по участию Украины в механизме COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19).

Участвуя в этом механизме, правительство для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированного безопасного и эффективного иммунологического препарата, когда тот станет доступен.

Благодаря этому сотрудничеству, Украина получит вакцину в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска.

Детали: Он уверяет, что подготовка на уровне страны в массовой вакцинации соответствует мировым требованиям.

Ляшко объясняет, что определить, какой именно будет вакцина, до сих пор невозможно, ведь кандидаты различаются как по платформе, так и по способу и кратностью введения.

Дословно: "Интересно, что сейчас лидерами рассматриваются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции".

Напомним: Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

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