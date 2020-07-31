Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит на номерах-призраках – "Схемы"

Кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения, а на машинах руководства его Офиса – спецномера, которых нет в базе полиции.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты в течение двух летних месяцев фиксировали, что кортеж Зеленского превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Во всех зафиксированных случаях президент возвращался с работы домой или ехал по частным делам, в частности, посещал торговый центр.

Так, 10 июня с помощью радара съемочная группа зафиксировала, что президент двигался со скоростью 148 километров в час, когда возвращался с работы в свое имение в Иванковичах, где на то время проживал. Вместе с тем по правилам дорожного движения допустимая скорость на этом участке составляет 90 километров в час.

17 июня президентский кортеж, двигаясь тем же маршрутом, превысил разрешенную скорость на 50 километров в час. 18 июня с помощью радара журналисты снова зафиксировали превышение скоростного режима автомобилями главы государства.

Нарушение скоростного режима президентским кортежем журналисты зафиксировали и после переезда Владимира Зеленского с семьей на государственную дачу в Конча-Заспе. В частности, 13 июля президентские машины двигались в сторону госдач со скоростью 120 километров в час, как показал радар. В то же время допустимая скорость на этом участке трассы – 80 километров в час.

6 июля "Схемы" стали свидетелями, как кортеж Зеленского из Офиса президента, поворачивая в торговый центр "Арена", заставлял других участников дорожного движения его пропустить. Позже журналисты заметили, как кортеж президента выезжал из торгового центра, пересекая двойную сплошную линию.

Также "Схемы" выяснили, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с так называемыми "номерами прикрытия", которые не отображаются в базе Национальной полиции. Это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом их должности не относятся к таким, для которых предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры "шифрования").

Журналисты несколько раз фиксировали, что, передвигаясь на авто с "номерами прикрытия", руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.