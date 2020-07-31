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За добу від коронавірусу загинули понад 6 тисяч людей

П'ятниця, 31 липня 2020, 04:52
За добу від коронавірусу загинули понад 6 тисяч людей

Протягом четверга, 30 липня, у світі від Covid-19 померла 6 221 людина.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Усього за час пандемії коронавірусу у світі зафіксували 17 мільйонів 465 тисяч випадків захворювання. Вилікувались від хвороби наразі вже більше 10,9 мільйона осіб.

 

Померли від ускладнень, викликаних вірусом, більше 676 тисяч хворих.

Очолюють антирейтинг летальності США, Бразилія та Мексика. Україна на 38 місці.

 

Нагадаємо: Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Українська правда
Теми: коронавіруссвітжертвиCovid-2019
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