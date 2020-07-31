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За сутки от коронавируса погибли более 6 тысяч человек

Пятница, 31 июля 2020, 04:52

В течение четверга, 30 июля, в мире от Covid-19 умер 6 221 человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Всего за время пандемии коронавируса в мире зафиксировали 17 миллионов 465 тысяч случаев заболевания. Вылечились от болезни уже более 10,9 миллиона человек.

 

Умерли от осложнений, вызванных вирусом, более 676 тысяч больных.

Возглавляют антирейтинг летальности США, Бразилия и Мексика. Украина на 38 месте.

 

Напомним: Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Украинская правда
Темы: коронавирусмиржертвыCovid-2019


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