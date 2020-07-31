Київські школярі будуть виконувати гімн України перед уроками – Київрада

Київська міська рада увечері 30 липня ухвалила рішення про виконання гімну України у школах міста.

Джерело: hromadske, депутат Київради Ігор Мірошниченко у Facebook

Деталі: Згідно з рішенням, школярі виконуватимуть гімн щодня перед початком навчання.

Автори проєкту такого рішення – "свободівці" Олег Бондарчук, Юрій Сиротюк та Ігор Мірошниченко. Вони вважать, що це буде сприяти вихованню патріотизму серед дітей.

Подібна практика існує у школах Туреччини та Китаю.

В Індії влада рекомендує виконувати гімн не лише перед початком уроків, а й перед початком робочого дня.

У деяких школах Японії та США діти теж можуть співати гімн, проте це не обов’язково.

Пряма мова Мірошниченка: "Щодня навчання в школах Києва діти будуть розпочинати виконанням національного славня. Цей проект рішення за авторства свободівців Бондарчука, Мірошниченка та Сиротюка проголосувала Київрада. Це рішення не є нашим нову-хау. Наприклад, подібним чином кожен навчальний день починають учні в Сполучених Штатах!".