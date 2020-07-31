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Киевские школьники будут исполнять гимн Украины перед уроками – Киевсовет

Пятница, 31 июля 2020, 11:22
Киевские школьники будут исполнять гимн Украины перед уроками – Киевсовет
shkola63.at.ua

Киевский городской совет вечером 30 июля принял решение об исполнении гимна Украины в школах города.

Источник: hromadske, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко в Facebook

Детали: Согласно решению, школьники будут выполнять гимн ежедневно перед началом обучения.

Авторы проекта такого решения – "свободовцы" Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк и Игорь Мирошниченко. Они считал, что это будет способствовать воспитанию патриотизма среди детей.

Подобная практика существует в школах Турции и Китая.

В Индии власти рекомендуют исполнять гимн не только перед началом уроков, но и перед началом рабочего дня.

В некоторых школах Японии и США дети тоже могут петь гимн, однако это не обязательно.

Прямая речь Мирошниченко: "Каждый учебный день в школах Киева дети будут начинать исполнением национального славня. Этот проект решения авторства свободовцев Бондарчука, Мирошниченко и Сиротюка проголосовал Киевсовет. Это решение не является нашим новую-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах".

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Темы: КиевобразованиеСвобода
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