Кулеба: Мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей, попри заяви з РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у нормандському форматі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на брифінгу у Києві в п’ятницю, 31 липня.

"Мені важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без нормандського формату, бо саме в нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському процесі", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні "мінсько-нормандської" інфраструктури, яка показала, що здатна виконувати "ефективну і конструктивну роль".

Кулеба додав, що крім листа Козака Україна не отримувала інших сигналів з боку РФ щодо можливого руйнування "нормандського формату".

"Тому ми не поспішаємо з висновками. Ми зацікавлені у збереженні усієї нормандсько-мінської інфраструктури", - сказав міністр.

Як повідомлялося, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Кулеба у відповідь запевнив, що говорити про руйнування нормандського формату зарано.