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Кулеба: Мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей, попри заяви з РФ

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:57
Фото Укрінформу

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у нормандському форматі. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на брифінгу у Києві в п’ятницю, 31 липня. 

"Мені важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без нормандського формату, бо саме в нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському процесі", - сказав Кулеба. 

Він зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні "мінсько-нормандської" інфраструктури, яка показала, що здатна виконувати "ефективну і конструктивну роль". 

Кулеба додав, що крім листа Козака Україна не отримувала інших сигналів з боку РФ щодо можливого руйнування "нормандського формату". 

"Тому ми не поспішаємо з висновками. Ми зацікавлені у збереженні усієї нормандсько-мінської інфраструктури", - сказав міністр. 

Як повідомлялося, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Кулеба у відповідь запевнив, що говорити про руйнування нормандського формату зарано.

Теми: Кулеба ДмитроМінські угодинормандський форматРосія


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