Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей, попри заяви з РФ

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:57
Кулеба: Мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей, попри заяви з РФ
Фото Укрінформу

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що мінський процес не зможе функціонувати без зустрічей у нормандському форматі. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав на брифінгу у Києві в п’ятницю, 31 липня. 

"Мені важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без нормандського формату, бо саме в нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському процесі", - сказав Кулеба. 

Він зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні "мінсько-нормандської" інфраструктури, яка показала, що здатна виконувати "ефективну і конструктивну роль". 

Кулеба додав, що крім листа Козака Україна не отримувала інших сигналів з боку РФ щодо можливого руйнування "нормандського формату". 

"Тому ми не поспішаємо з висновками. Ми зацікавлені у збереженні усієї нормандсько-мінської інфраструктури", - сказав міністр. 

Як повідомлялося, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Кулеба у відповідь запевнив, що говорити про руйнування нормандського формату зарано.

Теми: Кулеба ДмитроМінські угодинормандський форматРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба не думає, що запрошення України в НАТО відклали для торгу з Росією
Кулеба пояснив обережність НАТО щодо запрошення України: "побоюються швидкості"
Кулеба: Ми подолали психологічний бар’єр, Україну вже бачать членом НАТО
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: