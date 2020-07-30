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Росія натякнула на вихід з перемовин щодо Донбасу: у Зеленського відреагували

Четвер, 30 липня 2020, 20:39
Росія натякнула на вихід з перемовин щодо Донбасу: у Зеленського відреагували

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів по Донбасу на рівні радників, в офісі Володимира Зеленського вважають це "дипломатичною грою".

Джерело: поінформований співрозмовник УП, коментар голови Офісу президента Андрія Єрмака, наданий УП

Деталі: Джерело підтвердило УП, що Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Єрмак у коментарі "Українській правді" запевнив, що Україна зайняла проактивну та більш жорстку позицію, і процес переговорів "якісно переформатовано".

Пряма мова: "Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи та те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості.

Особливо непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію.

І лист пана Козака, на мій погляд, – це швидше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу.

Втім, зрозуміло, що говорити про припинення переговорів немає жодного сенсу. Робота, як і раніше, триває…

Ми перебуваємо в діалозі і прагнемо результату. Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, це нормально, це дипломатія. І це – переговорна психологія.

Треба це розуміти та спокійно ставитися до подібних листів і їхніх інтерпретацій".

Деталі: Єрмак також наголосив, що Україна має "четвертий день тиші на Донбасі", і це – прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську та Нормандського формату. За його словами, це свідчить про неабияку ефективність переговорів, незважаючи на всі складнощі, які виникають у процесі.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

30 липня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів президенту Володимиру Зеленському, що від початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі трапляються поодинокі обстріли бойовиків.

30 липня ворог двічі провокував українських воїнів.

Українська правда

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Теми: Мінські угоди
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