Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія натякнула на вихід з перемовин щодо Донбасу: у Зеленського відреагували

Четвер, 30 липня 2020, 20:39

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів по Донбасу на рівні радників, в офісі Володимира Зеленського вважають це "дипломатичною грою".

Джерело: поінформований співрозмовник УП, коментар голови Офісу президента Андрія Єрмака, наданий УП

Деталі: Джерело підтвердило УП, що Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Єрмак у коментарі "Українській правді" запевнив, що Україна зайняла проактивну та більш жорстку позицію, і процес переговорів "якісно переформатовано".

Пряма мова: "Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи та те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості.

Особливо непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію.

І лист пана Козака, на мій погляд, – це швидше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу.

Втім, зрозуміло, що говорити про припинення переговорів немає жодного сенсу. Робота, як і раніше, триває…

Ми перебуваємо в діалозі і прагнемо результату. Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, це нормально, це дипломатія. І це – переговорна психологія.

Треба це розуміти та спокійно ставитися до подібних листів і їхніх інтерпретацій".

Деталі: Єрмак також наголосив, що Україна має "четвертий день тиші на Донбасі", і це – прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську та Нормандського формату. За його словами, це свідчить про неабияку ефективність переговорів, незважаючи на всі складнощі, які виникають у процесі.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

30 липня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів президенту Володимиру Зеленському, що від початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі трапляються поодинокі обстріли бойовиків.

30 липня ворог двічі провокував українських воїнів.

Українська правда
Теми: Мінські угоди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія натякнула на вихід з перемовин щодо Донбасу: у Зеленського відреагували

Венедіктова взяла у радники Піскуна

ЄС оновив список "безпечних" країн, України там нема

Трамп запропонував перенести президентські вибори у США

Кравчук офіційно очолив мінські переговори по Донбасу

відеоNASA запустила новий марсохід, який шукатиме життя на Марсі

Усі новини...
Мінські угоди
Кравчук офіційно очолив мінські переговори по Донбасу
Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ
Резніков і Кравчук прокоментували пропозицію Зеленського щодо ТКГ
Останні новини
21:14
Офіс президента обговорює із Білоруссю екстрадицію російських бойовиків
20:55
Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна
20:40
фото, відеоУ Миколаєві маршрутка влетіла в дерево, 9 постраждалих
20:39
Росія натякнула на вихід з перемовин щодо Донбасу: у Зеленського відреагували
20:02
Нацбанк знову не змінив офіційний курс гривні до долара
19:40
МЗС обурила заява посла Угорщини: порушує домовленості міністрів
19:21
"Укрзалізниця" та німецька логістична компанія домовились розвивати інтермодальні перевезення
19:05
Затримані "вагнерівці" летіли в третю країну, але запізнилися на рейс – посол РФ
18:42
Державний лабцентр витратив мільйони на неякісні тести – СБУ
18:25
Нацкомісія з тарифів може затвердити нові "зелені" тарифи 1 серпня
Усі новини...