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Кулеба: Минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч, несмотря на заявления из РФ

Пятница, 31 июля 2020, 11:57
Фото Укринформа

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в нормандском формате.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал на брифинге в Киеве в пятницу, 31 июля.

"Мне трудно представить, как будет функционировать минский процесс без нормандского формата, поскольку именно в нормандском формате достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые затем реализуются в минском процессе", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в сохранении "минско-нормандской" инфраструктуры, которая показала, что способна выполнять "эффективную и конструктивную роль".

Кулеба добавил, что кроме письма Козака Украина не получала других сигналов со стороны РФ относительно возможного разрушения нормандского формата.

"Поэтому мы не спешим с выводами. Мы заинтересованы в сохранении всей нормандско-минской инфраструктуры", - сказал министр.

Как сообщалось, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Кулеба в ответ заверил, что говорить о разрушении нормандского формата рано.

Темы: Кулеба ДмитрийМинские соглашениянормандский форматРосcия


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