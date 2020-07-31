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Авіація, посилення патрулів: що відбувається на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:55

На кордоні України з Білоруссю триває спільна операція, білоруська сторона попередила також посилення охорони, ДПСУ врахувала цю інформацію.

Джерело: Державна прикордонна служба України, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Стосовно поточної ситуації на кордоні ДПСУ повідомляє: триває активна фаза щорічної спільної спецоперації "Зубр-2020", яка розпочалася тиждень тому. Зокрема відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них щодо виявлення та припинення протиправної діяльності на державному кордоні.

До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація.

Пряма мова Демченка: "Вчора також білоруська сторона надіслала нам лист, в якому інформує про те, що вони на додачу до всіх заходів нарощують ще свою складову по посиленню охорони кордону. Зокрема це стосується посилення режимних заходів у прикордонних районах та по лінії державного кордону. Нами ця інформація врахована".

Деталі: На уточнююче питання УП, що на практиці означає посилення охорони кордону, Демченко відповів: збільшено кількість прикордонних нарядів, чіткіше йде обмін інформацією про те, що відбувається по обидва боки кордону, щоб обидві сторони могли оперативно враховувати це у своїй службовій діяльності.

Що передувало: Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про домовленість із Україною про посилення прикордонного контролю у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Українська правда
Теми: кордонБілорусь


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