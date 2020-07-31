Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авіація, посилення патрулів: що відбувається на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:55
Авіація, посилення патрулів: що відбувається на кордоні з Білоруссю

На кордоні України з Білоруссю триває спільна операція, білоруська сторона попередила також посилення охорони, ДПСУ врахувала цю інформацію.

Джерело: Державна прикордонна служба України, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Стосовно поточної ситуації на кордоні ДПСУ повідомляє: триває активна фаза щорічної спільної спецоперації "Зубр-2020", яка розпочалася тиждень тому. Зокрема відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них щодо виявлення та припинення протиправної діяльності на державному кордоні.

До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація.

Пряма мова Демченка: "Вчора також білоруська сторона надіслала нам лист, в якому інформує про те, що вони на додачу до всіх заходів нарощують ще свою складову по посиленню охорони кордону. Зокрема це стосується посилення режимних заходів у прикордонних районах та по лінії державного кордону. Нами ця інформація врахована".

Деталі: На уточнююче питання УП, що на практиці означає посилення охорони кордону, Демченко відповів: збільшено кількість прикордонних нарядів, чіткіше йде обмін інформацією про те, що відбувається по обидва боки кордону, щоб обидві сторони могли оперативно враховувати це у своїй службовій діяльності.

Що передувало: Міністерство закордонних справ Білорусі заявило про домовленість із Україною про посилення прикордонного контролю у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
кордон
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: