Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків

Четвер, 30 липня 2020, 13:13
Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків
Фото dpsu.gov.ua

Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: Міністерство закордонних справ Білорусі

Дослівно: "З українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах".

Деталі: Відзначається, що 30 липня у зв'язку із затриманням бойовиків до МЗС Білорусі по черзі запросили посла Росії Дмитра Мезенцева і радника-посланника, в. о. керівника Посольства України в Білорусі Петра Врублевського.

Російській стороні повідомили про затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Крім того, у посла Росії запросили "ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інші аспекти прибуття і перебування" в Білорусі зазначеної групи осіб, багато членів якої мають "доведений досвід участі в збройних конфліктах", в тому числі на території Донецької та Луганської областей України.

Також зазначається, що з урахуванням того, що деякі бойовики мають українське походження і українське громадянство, МЗС Білорусі також запросило релевантну інформацію у Врублевського. Там пояснили, що ці дані потрібні для "всебічного аналізу і оцінки причин" присутності бойовиків у країні.

У МЗС також нагадали, що наразі у Білорусі триває виборча кампанія.

Читайте також: "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на білоруському ТБ показали затримання бойовиків  

Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер". 
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: