Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків

Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: Міністерство закордонних справ Білорусі

Дослівно: "З українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах".

Деталі: Відзначається, що 30 липня у зв'язку із затриманням бойовиків до МЗС Білорусі по черзі запросили посла Росії Дмитра Мезенцева і радника-посланника, в. о. керівника Посольства України в Білорусі Петра Врублевського.

Російській стороні повідомили про затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Крім того, у посла Росії запросили "ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інші аспекти прибуття і перебування" в Білорусі зазначеної групи осіб, багато членів якої мають "доведений досвід участі в збройних конфліктах", в тому числі на території Донецької та Луганської областей України.

Також зазначається, що з урахуванням того, що деякі бойовики мають українське походження і українське громадянство, МЗС Білорусі також запросило релевантну інформацію у Врублевського. Там пояснили, що ці дані потрібні для "всебічного аналізу і оцінки причин" присутності бойовиків у країні.

У МЗС також нагадали, що наразі у Білорусі триває виборча кампанія.

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