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Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків

Четвер, 30 липня 2020, 13:13
Фото dpsu.gov.ua

Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Джерело: Міністерство закордонних справ Білорусі

Дослівно: "З українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах".

Деталі: Відзначається, що 30 липня у зв'язку із затриманням бойовиків до МЗС Білорусі по черзі запросили посла Росії Дмитра Мезенцева і радника-посланника, в. о. керівника Посольства України в Білорусі Петра Врублевського.

Російській стороні повідомили про затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Крім того, у посла Росії запросили "ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інші аспекти прибуття і перебування" в Білорусі зазначеної групи осіб, багато членів якої мають "доведений досвід участі в збройних конфліктах", в тому числі на території Донецької та Луганської областей України.

Також зазначається, що з урахуванням того, що деякі бойовики мають українське походження і українське громадянство, МЗС Білорусі також запросило релевантну інформацію у Врублевського. Там пояснили, що ці дані потрібні для "всебічного аналізу і оцінки причин" присутності бойовиків у країні.

У МЗС також нагадали, що наразі у Білорусі триває виборча кампанія.

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Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер". 
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіяУкраїна


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