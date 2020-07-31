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Авиация, усиление патрулей: что происходит на границе с Беларусью

Пятница, 31 июля 2020, 12:55

На границе Украины с Беларусью идет совместная операция, белорусская сторона предупредила также усилении охраны, ГПСУ учла эту информацию.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: О текущей ситуации на границе ГПСУ сообщает: продолжается активная фаза ежегодной совместной спецоперации "Зубр-2020", которая началась неделю назад. В частности происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе.

К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Прямая речь Демченко: "Вчера также белорусская сторона прислала нам письмо, в котором информирует о том, что они в дополнение ко всем мерам наращивают еще свою составляющую по усилению охраны границы. В частности это касается усиления режимных мероприятий в приграничных районах и по линии государственной границы. Нами эта информация учтена".

Детали: На уточняющий вопрос УП, что на практике означает усиление охраны границы, Демченко ответил: увеличено количество пограничных нарядов, более четко идет обмен информацией о том, что происходит по обе стороны границы, чтобы обе службы могли оперативно учитывать это в своей деятельности.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел Беларуси заявило о договоренности с Украиной об усилении пограничного контроля в связи с задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Украинская правда
Темы: границаБеларусь


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