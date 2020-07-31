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У Міноборони уточнили, від чого помер 30 липня боєць ООС

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:42

У командуванні Об’єднаних сил кажуть, що з моменту оголошення повного і всеосяжного режиму припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу ОС не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів.

Джерело: полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони

Деталі: Водночас у штабі наголошують, що командування твердо дотримується позиції: у разі виникнення загрози особовому складу під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території, військовослужбовці Збройних Сил України даватимуть адекватну відповідь діям ворога.

У денному зведенні 31 липня Праута зазначив, що минулої доби бойовики здійснили дві збройні провокації поодиноким пострілами. Тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Водночас від початку поточної доби до опівдня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Також полковник уточнив інформацію щодо "смерті внаслідок погіршення здоров’я", про що штаб ООС повідомив увечері 30 липня.

Пряма мова: "Втрат внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил не було. Водночас, із сумом змушений повідомити про смерть з причини гострої серцево-судинної недостатності старшого сержанта Володимира Перекрестова, 1975 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця! Світла пам’ять!".

Українська правда
Теми: Міноборониарміявійна


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