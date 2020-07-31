В Минобороны уточнили, от чего умер 30 июля боец ООС

В командовании Объединенных сил говорят, что с момента объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня ни один военнослужащий из состава ОС не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов.

Источник: полковник Максим Праута с пресс-центре Министерства обороны

Детали: В то же время в штабе отмечают, что командование твердо придерживается позиции: в случае возникновения угрозы личному составу во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории, военнослужащие Вооруженных Сил Украины будут давать адекватный ответ действиям врага.

В дневной сводке 31 июля Праута отметил, что за прошедшие сутки боевики совершили две вооруженные провокации одиночным выстрелами. Поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

В то же время с начала текущих суток до полудня обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Также полковник уточнил информацию о "смерти вследствие ухудшения здоровья", о чем штаб ООС сообщил вечером 30 июля.

Прямая речь: "Потерей в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил не было. В то же время, с грустью вынужден сообщить о смерти по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности старшего сержанта Владимира Перекрестова, 1975 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего! Света память!".