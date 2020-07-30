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Штаб ООС повідомив про смерть трьох бійців через погіршення здоров’я

Четвер, 30 липня 2020, 22:03
Штаб ООС повідомив про смерть трьох бійців через погіршення здоров’я

Командування об’єднаних сил повідомляє, що з початку тижня померли троє захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.

А 30 липня Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова".

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаокупаціяООС
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