Штаб ООС повідомив про смерть трьох бійців через погіршення здоров’я

Командування об’єднаних сил повідомляє, що з початку тижня померли троє захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.

А 30 липня Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова".

Передісторія: