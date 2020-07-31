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У Зеленського заперечують, що його кортеж систематично порушує ПДР

П'ятниця, 31 липня 2020, 18:02

В Офісі президента Володимира Зеленського заперечують, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Джерело: коментар Офісу президента, наданий УП

Дослівно: "Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій".

Деталі: В Офісі переконують, що будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції.

Відзначається, що "ніяких винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути не може".

Що передувало: Журналісти "Схем" оприлюднили матеріал, в якому показали, як протягом двох літніх місяців фіксували порушення ПДР кортежем Зеленського: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує "правила рядності" при повороті тощо.

Українська правда
Теми: Зеленськийавто


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