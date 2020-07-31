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У Зеленского отрицают, что его кортеж систематически нарушает ПДД

Пятница, 31 июля 2020, 18:02

В Офисе президента Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Источник: комментарий Офиса президента, предоставленный УП

Дословно: "Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий".

Детали: В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Что предшествовало: Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Зеленскийавто


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