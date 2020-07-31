Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского отрицают, что его кортеж систематически нарушает ПДД

Пятница, 31 июля 2020, 18:02
У Зеленского отрицают, что его кортеж систематически нарушает ПДД

В Офисе президента Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Источник: комментарий Офиса президента, предоставленный УП

Дословно: "Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий".

Детали: В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Что предшествовало: Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: