У Зеленского отрицают, что его кортеж систематически нарушает ПДД

В Офисе президента Владимира Зеленского отрицают, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Источник: комментарий Офиса президента, предоставленный УП

Дословно: "Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий".

Детали: В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Что предшествовало: Журналисты "Схем" обнародовали материал, в котором показали, как в течение двух летних месяцев фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского: превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, нарушает "правила рядности" при повороте и тому подобное.