Верховну Раду чекає ребрендинг

У Верховній Раді до 30-ліття Незалежності України планують ребрендинг.

Джерело: заступниця спікера ВР Олена Кондратюк, народний депутат Володимир В’ятрович, яких цитує пресслужба парламенту

Пряма мова Кондратюк: "Маємо на меті впорядкувати різнотипну візуалізацію, що є сьогодні. До 30-ї річниці незалежності України плануємо розробити оновлений брендинг Верховної Ради України".

Деталі: На засіданні робочої групи з підготовки проєту закону про державні символи України Кондратюк акцентувала увагу на важливості співвідношення державної символіки й брендингу парламенту.

В’ятрович зауважив, що варто проговорити ідеологічну складову. Оскільки будівля парламенту 1939 року не несе правильного посилу для демократичного бренду, а образ радянського минулого.

За результатами зустрічі, в серпні-вересні 2020 року заплановано провести фокус-групи серед працівників Апарату, народних депутатів, цільових аудиторій та сформувати ідеологічну складову бренду парламенту.

Довідково: Робоча група з розробки брендингової стратегії Верховної Ради України утворена розпорядженням голови парламенту Дмитра Разумкова. Під час двох попередніх засідань робочої групи 18 червня та 2 липня 2020 року обговорено ідеї та бачення бренду парламенту представниками креативної індустрії.