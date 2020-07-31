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Верховную Раду ждет ребрендинг

Пятница, 31 июля 2020, 18:27
Верховную Раду ждет ребрендинг

В Верховной Раде к 30-летию Независимости Украины планируют ребрендинг.

Источник: заместитель спикера ВР Елена Кондратюк, народный депутат Владимир Вятрович, которых цитирует пресс-служба парламента

Прямая речь Кондратюк: "Наша цель упорядочить разнотипную визуализацию, что есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины".

Детали: На заседании рабочей группы по подготовке проету закона о государственных символах Украины Кондратюк акцентировала внимание на важности соотношения государственной символики и брендинга парламента.

Вятрович отметил, что стоит проговорить идеологическую составляющую. Поскольку здание парламента 1939 года не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого.

По результатам встречи, в августе-сентябре 2020 года запланировано провести фокус-группы среди работников аппарата, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента.

Справка: Рабочая группа по разработке брендинговой стратегии Верховной Рады Украины образована распоряжением председателя парламента Дмитрия Разумкова. Во время двух предыдущих заседаний рабочей группе 18 июня и 2 июля 2020 года обсуждались идеи и видение бренда парламента представителями креативной индустрии.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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