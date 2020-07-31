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ЄС попередньо домовився про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 31 липня 2020, 21:45

Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу, що розробляється компанією Sanofi-GSK.

Про це йдеться в офіційному комюніке ЄК, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Єврокомісія завершила попередні перемовини із компанією Sanofi-GSK про закупівлю потенційної вакцини від COVID-19.

"Цей очікуваний контракт із  Sanofi-GSK надасть можливість усім країнам-членам закупити вакцину. Передбачається, що як тільки буде доведено, що вакцина є безпечною та ефективною, Комісія використає наявну основу для контракту для закупівлі 300 млн доз вакцини, від імені усіх країн-членів ЄС", - пояснюють у повідомленні.

Майбутній контракт буде фінансуватися через інструмент екстреної підтримки (Emergency Support Instrument).

Зазначається, що ЄК веде інтенсивні перемовини і з низкою інших розробників потенційної вакцини.

"Ми вже ведемо тривалі перемовини з декількома іншими компаніями. Ми не знаємо на цей час, яка вакцина у підсумку виявиться найкращою. Тому Європа інвестує у різні вакцини, засновані на різних технологіях. Це збільшує наші шанси швидко отримати ефективний засіб від вірусу", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС допоможе з доступом до вакцини і для менш забезпечених країн.

Очікується, що вакцина Sanofi-GSK отримає фінальні дозволи на використання від Європейського медичного агентства у червні 2021 року, якщо успішно пройде усі етапи клінічних випробувань.

Нагадаємо: 30 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно.



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