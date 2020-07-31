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ЕС предварительно договорился о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса

Пятница, 31 июля 2020, 21:45

Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Sanofi-GSK.

Об этом говорится в официальном коммюнике ЕК, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с компанией Sanofi-GSK о закупке потенциальной вакцины от COVID-19.

"Этот ожидаемый контракт с Sanofi-GSK позволит всем странам-членам закупить вакцину. Предполагается, что как только будет доказано, что вакцина является безопасной и эффективной, Комиссия использует имеющуюся основу для контракта на приобретение 300 млн доз вакцины, от имени всех стран=членов ЕС ", - объясняют в сообщении.

Будущий контракт будет финансироваться через инструмент экстренной поддержки (Emergency Support Instrument).

Отмечается, что ЕК ведет интенсивные переговоры и с рядом других разработчиков потенциальной вакцины.

"Мы уже ведем длительные переговоры с несколькими другими компаниями. Мы не знаем на данный момент, какая вакцина в итоге окажется лучшей. Поэтому Европа инвестирует в различные вакцины, основанные на разных технологиях. Это увеличивает наши шансы быстро получить эффективное средство от вируса", - отметила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС поможет с доступом к вакцине менее обеспеченным странам.

Ожидается, что вакцина Sanofi-GSK получит финальные разрешения на использование от Европейского медицинского агентства в июне 2021 года, если успешно пройдет все этапы клинических испытаний.

Напомним: 30 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что Украина получит вакцину от коронавируса в объемах, которые покроют 20% населения, по доступной цене или бесплатно.



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