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Весняний призов в Україні: до війська пішли майже 16,5 тисяч людей

П'ятниця, 31 липня 2020, 23:18

В Україні закінчився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020", усім 16 тис. призовників перед відправкою до війська зробили тести на коронавірус.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно: "Покликані і відправлені у війська (сили) всього 16 460 осіб, з них до Збройних сил України - 9 тис. осіб, у Національну гвардію України - 5 460 осіб, Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб, Державну прикордонну службу України - 1,3 тис. осіб.

Усім призовникам перед відправкою до війська за допомогою місцевих державних адміністрацій проводилися відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Також молоде поповнення, яке надходило до військових частин, протягом двох тижнів розташовувалося окремо від іншого особового складу, з метою здійснення їх посиленого медичного спостереження, контролю і дотримання заходів епідеміологічної безпеки".

Деталі: Особливістю призову стала відправка до військових частин призовників віком 18-19 років тільки за їх власним бажанням.

Нагадаємо: В Києві під час призову набрали 603 людини.

Українська правда
Теми: Збройні силипризовармія


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