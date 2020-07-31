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Весенний призыв в Украине: в армию ушли почти 16,5 тысяч человек

Пятница, 31 июля 2020, 23:18

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу "Весна 2020", всем 16 тыс. призывников перед отправкой в ​​войска сделали тесты на коронавирус.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Призваны и отправлены в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, в Национальную гвардию Украины - 5460 человек, Государственную специальную службу транспорта - 700 человек, Государственную пограничную службу Украины - 1,3 тыс. человек.

Всем призывникам перед отправкой в ​​армию с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в воинские части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности ".

Детали: Особенностью призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию.

Напомним: В Киеве во время призыва набрали 603 человека.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыпризывармия


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