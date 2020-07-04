Особливий статус ОРДЛО: Росія чекає від України проєкт "найближчим часом"

Кремль чекає від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б окреслили так званий "особливий статус" Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Такий документ у Москві хочуть побачити не 6 липня, а ще раніше. Це за підсумками зустрічі політичних радників нормандського формату в Берліні озвучив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Пряма мова: "Не до 6 липня, а найближчим часом. Таким чином, сьогодні не вдалося отримати від України чіткої відповіді, коли буде підготовлений цей документ поправок до Конституції".

Додатково: Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак також сказав, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону про "особливий статус Донбасу".