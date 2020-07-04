Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Масова бійка в Києві: Зеленський висунув вимогу Авакову та Венедіктовій

Субота, 4 липня 2020, 21:44

Президент Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України.

Деталі: Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

Нагадаємо: Вранці 4 липня в Києві, на літньому майданчику поблизу торговельного центру на Печерську, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє людей, 10 затримано.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

За даними Офісу президента, раніше мали місце й "інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях".

Українська правда
Теми: ЗеленськийАваковВенедіктованадзвичайна подіяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз заявив серйозну стурбованість Києву через проєкти щодо закупівель

У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині

У Криму підняли ціни для туристів

Особливий статус ОРДЛО: Росія чекає від України проєкт "найближчим часом"

таблицяКиїв та 7 областей поки не можуть послаблювати карантин

Зеленський нагадав РФ, що від України не можна нічого вимагати

Усі новини...
Зеленський
Масова бійка в Києві: Зеленський звернувся з вимогою до Авакова та Венедіктової
Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні
На ОПЗ збільшилась кількість робочих місць на 44% — Зеленський
Останні новини
21:56
"Шахтар" переміг "Динамо" у важливому матчі 29-го туру
21:44
Масова бійка в Києві: Зеленський висунув вимогу Авакову та Венедіктовій
21:17
Справа Шеремета: у підозрюваних виникли проблеми зі здоров’ям
20:48
таблицяВ Австрії стартував перший в сезоні етап "Формули-1"
20:24
Від коронавірусу помер голова Всеукраїнської ради церков
19:56
Євросоюз заявив серйозну стурбованість Києву через проєкти щодо закупівель
19:32
У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині
18:59
Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українських військових, втрат немає
18:45
У Криму підняли ціни для туристів
18:24
Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні
Усі новини...