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Масова бійка в Києві: Зеленський висунув вимогу Авакову та Венедіктовій

Субота, 4 липня 2020, 21:44
Масова бійка в Києві: Зеленський висунув вимогу Авакову та Венедіктовій

Президент Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України.

Деталі: Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

Нагадаємо: Вранці 4 липня в центрі Києва, в бізнес-центрі "Арена Сіті", відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє людей, 10 затримано.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

За даними Офісу президента, раніше мали місце й "інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАваковВенедіктованадзвичайна подіяКиїв
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