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Потонулий танкер в Одесі: Зеленський вимагає дій та погрожує правоохоронцями

Субота, 4 липня 2020, 22:59

В ході робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi поблизу одеського пляжу та назвав орієнтовну дату, коли очікує результатів роботи.

Джерело: сайт президента

Деталі: Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник "показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що відомство готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів.

Володимир Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

Пряма мова: "20 липня – це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність в усьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату – УП) – цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність".

Нагадаємо:

  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.
  • 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
  • Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 53 рази.
  • 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI"  запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Українська правда
Теми: ОдесаЗеленськийекологія


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