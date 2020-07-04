Потонулий танкер в Одесі: Зеленський вимагає дій та погрожує правоохоронцями

В ході робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi поблизу одеського пляжу та назвав орієнтовну дату, коли очікує результатів роботи.

Джерело: сайт президента

Деталі: Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник "показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що відомство готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів.

Володимир Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

Пряма мова: "20 липня – це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність в усьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату – УП) – цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність".

Нагадаємо: