Потонулий танкер в Одесі: Зеленський вимагає дій та погрожує правоохоронцями
В ході робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi поблизу одеського пляжу та назвав орієнтовну дату, коли очікує результатів роботи.
Джерело: сайт президента
Деталі: Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник "показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер".
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що відомство готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів.
Володимир Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.
Пряма мова: "20 липня – це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність в усьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату – УП) – цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність".
Нагадаємо:
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.
- 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
- Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 53 рази.
- 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI" запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.