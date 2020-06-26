В Одесі закрили пляж біля затонулого танкера "Делфі"

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.

Джерело: пресслужба міськради Одеси

Дослівно: "У зв'язку з витоком нафтопродуктів з танкера, а також з огляду на інформацію Держекоінспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу Дельфін, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочиваючих на пляж в цьому районі узбережжя".

Деталі: Засідання комісії відбулося 25 червня.

Що було раніше: 21 червня із затонулого біля узбережжя Одеси танкера "Делфі" вилилося пальне, пляма розливу досягла вже значних розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками.

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