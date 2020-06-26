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В Одесі закрили пляж біля затонулого танкера "Делфі"

П'ятниця, 26 червня 2020, 17:29
В Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Делфі

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера DELFI.

Джерело: пресслужба міськради Одеси

Дослівно: "У зв'язку з витоком нафтопродуктів з танкера, а також з огляду на інформацію Держекоінспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу Дельфін, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочиваючих на пляж в цьому районі узбережжя".

Деталі: Засідання комісії відбулося 25 червня.

Що було раніше: 21 червня із затонулого біля узбережжя Одеси танкера "Делфі" вилилося пальне, пляма розливу досягла вже значних розмірів і поширилася в сторону пляжу з відпочивальниками.

Нагадаємо:

  • 22 листопада поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
  • Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 53 рази.
  • 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • В ОГП нагадали, що власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року Венедіктова взяла справу на контроль.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI"  запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Українська правда

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Теми: Одесапляжіекологіянафта
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