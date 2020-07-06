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Коронавірус: добова захворюваність дещо зменшилась

Понеділок, 6 липня 2020, 03:40
Коронавірус: добова захворюваність дещо зменшилась

5 липня у світі підтвердили більше 171 тисячу випадків коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США виявили 42,6 тисяч нових хворих, у Бразилії – більше 26 тисяч, в Індії – майже 24 тисячі, у Південній Африці – 8,7 тисяч, у Мексиці – майже 7 тисяч, у Росії – 6,7 тисяч. 

Цього дня померли 3519 осіб, у яких діагностували коронавірус. Зокрема у Бразилії жертвами хвороби стали 535 людей, у Мексиці – 523, в Індії – 421, у США – 234, у Перу – 177, у Південній Африці – 173. 

 
Знімок екрану Worldometers

За час пандемії у всьому світі зареєстрували 11 мільйонів 546 тисяч випадків захворювання, із яких більше 536 тисяч стали смертельними. Наразі побороли коронавірус 6 мільйонів 526 тисяч людей. 

Що передувало: 4 липня у світі діагностували 189 413 заражень коронавірусом, 3 липня – 209 тисяч заражень, 2 липня заразилися більше 209 тисяч людей, а 1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання.

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Нагадаємо:

  • 239 науковців із 32 країн підписалися під відкритим листом до Всесвітньої організації охорони здоров'я, у якому стверджують, що ВООЗ применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом і закликають її переглянути рекомендації.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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