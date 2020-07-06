У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"

Перший заступник глави комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Красов заявив, що українську армію чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію з РФ.

Джерело: російський "Інтерфакс", РИА Новости з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Красова: "Все закінчиться для України сумно.

В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі".

Пряма мова Пєскова: "Це штучне нагнітання... жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході".

Деталі: Красов запевняє, що РФ "миролюбна країна і до війни, захоплення будь-яких територій Росія не готується".

За його словами, Росія вітає "добросусідські відносини", і чекала, що з новим президентом України повинна була наступити нормалізація, але, "на жаль, цього не відбувається".

Пєсков назвав слова глави українських ВМС Олексія Неїжпапи дурістю і заявив, що у Росії немає планів вторгнення в Україну.

Що було раніше: Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа раніше заявив, що Україна готується до наступу РФ з Криму.

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