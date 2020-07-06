Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"

Понеділок, 6 липня 2020, 13:48
Фото gazeta.ru

Перший заступник глави комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Красов заявив, що українську армію чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію з РФ.

Джерело: російський "Інтерфакс"РИА Новости з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Красова: "Все закінчиться для України сумно.

В України є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі".

Пряма мова Пєскова: "Це штучне нагнітання... жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході".

Деталі: Красов запевняє, що РФ "миролюбна країна і до війни, захоплення будь-яких територій Росія не готується".

За його словами, Росія вітає "добросусідські відносини", і чекала, що з новим президентом України повинна була наступити нормалізація, але, "на жаль, цього не відбувається".

Пєсков назвав слова глави українських ВМС Олексія Неїжпапи дурістю і заявив, що у Росії немає планів вторгнення в Україну.

Що було раніше: Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа раніше заявив, що Україна готується до наступу РФ з Криму.

Передісторія: 

Теми: РосіяУкраїнавійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"

Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00

В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

відео, фотоУ Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

У неділю 543 українцям діагностували COVID, померли 13 осіб

Усі новини...
Росія
Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам
"Північний потік 2": ЄС розкритикував санкції США щодо європейських компаній
Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії
Останні новини
15:35
Конкурс на голову правління УЗ: Юрик заявив, що уже пройшов співбесіду
15:28
Київ побив черговий температурний рекорд
15:23
Гетманцев незадоволений результатами податкової та митної служб після зміни керівництва
15:21
У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски
15:16
Трансплантацію хочуть зробити частиною медреформи
15:06
Нардеп розповів, які норми вже змінилися у законопроєкті про гральний бізнес
15:00
відеоНапад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт
14:45
Зеленського чекає петиція проти впровадження 5G
14:45
Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам
14:41
На Херсонщині на COVID-19 тестують персонал баз відпочинку
Усі новини...