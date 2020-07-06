Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії

Понеділок, 6 липня 2020, 14:17

Речнику президента Росії Дмитру Пєскову не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Російської Федерації, але підтримку Москви жителям Донбасу він обіцяє.

Джерело: РБК

Пряма мова Пєскова: "Що стосується якихось кроків у бік Росії, я інформацією з цього приводу не володію".

Деталі: Прессекретар Володимира Путіна сказав, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО (так званих "ДНР" і "ЛНР") приймалося, виходячи з "суто гуманітарних міркувань".

Пєсков заявив, що Москва продовжить підтримувати жителів Донбасу, оскільки "ми суттєво не наближаємося до моменту врегулювання ситуації на південному сході України".

Передісторія: 

  • Колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай під час з'їзду партії "Родіна" в Санкт-Петербурзі 4 липня заявив про можливе швидке приєднання ОРДЛО до Росії. На його думку, де-факто невизнані "республіки" вже є частиною РФ. Бородай заявив, що багато жителів окупованого Донбасу брали участь у голосуванні за поправки в Конституцію РФ.
  • 4 липня український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що Москва зажадала від Києва надати до 6 липня закон про особливий статус Донбасу, сказав, що Україна є незалежною країною, тому ніхто на міжнародній арені не може від неї нічого вимагати. "Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою", – сказав він.

Теми: РосіяДонбасОРДЛОДНРокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"

Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00

В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

відео, фотоУ Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

У неділю 543 українцям діагностували COVID, померли 13 осіб

Усі новини...
Росія
Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам
"Північний потік 2": ЄС розкритикував санкції США щодо європейських компаній
У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"
Останні новини
15:35
Конкурс на голову правління УЗ: Юрик заявив, що уже пройшов співбесіду
15:28
Київ побив черговий температурний рекорд
15:23
Гетманцев незадоволений результатами податкової та митної служб після зміни керівництва
15:21
У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски
15:16
Трансплантацію хочуть зробити частиною медреформи
15:06
Нардеп розповів, які норми вже змінилися у законопроєкті про гральний бізнес
15:00
відеоНапад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт
14:45
Зеленського чекає петиція проти впровадження 5G
14:45
Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам
14:41
На Херсонщині на COVID-19 тестують персонал баз відпочинку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!