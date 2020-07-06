Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії
Понеділок, 6 липня 2020, 14:17
Речнику президента Росії Дмитру Пєскову не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Російської Федерації, але підтримку Москви жителям Донбасу він обіцяє.
Джерело: РБК
Пряма мова Пєскова: "Що стосується якихось кроків у бік Росії, я інформацією з цього приводу не володію".
Деталі: Прессекретар Володимира Путіна сказав, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО (так званих "ДНР" і "ЛНР") приймалося, виходячи з "суто гуманітарних міркувань".
Пєсков заявив, що Москва продовжить підтримувати жителів Донбасу, оскільки "ми суттєво не наближаємося до моменту врегулювання ситуації на південному сході України".
Передісторія:
- Колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай під час з'їзду партії "Родіна" в Санкт-Петербурзі 4 липня заявив про можливе швидке приєднання ОРДЛО до Росії. На його думку, де-факто невизнані "республіки" вже є частиною РФ. Бородай заявив, що багато жителів окупованого Донбасу брали участь у голосуванні за поправки в Конституцію РФ.
- 4 липня український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що Москва зажадала від Києва надати до 6 липня закон про особливий статус Донбасу, сказав, що Україна є незалежною країною, тому ніхто на міжнародній арені не може від неї нічого вимагати. "Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою", – сказав він.