Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії

Речнику президента Росії Дмитру Пєскову не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Російської Федерації, але підтримку Москви жителям Донбасу він обіцяє.

Джерело: РБК

Пряма мова Пєскова: "Що стосується якихось кроків у бік Росії, я інформацією з цього приводу не володію".

Деталі: Прессекретар Володимира Путіна сказав, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО (так званих "ДНР" і "ЛНР") приймалося, виходячи з "суто гуманітарних міркувань".

Пєсков заявив, що Москва продовжить підтримувати жителів Донбасу, оскільки "ми суттєво не наближаємося до моменту врегулювання ситуації на південному сході України".

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