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Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії

Понеділок, 6 липня 2020, 14:17
Кремль відреагував на заяву Бородая про приєднання ОРДЛО до Росії

Речнику президента Росії Дмитру Пєскову не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Російської Федерації, але підтримку Москви жителям Донбасу він обіцяє.

Джерело: РБК

Пряма мова Пєскова: "Що стосується якихось кроків у бік Росії, я інформацією з цього приводу не володію".

Деталі: Прессекретар Володимира Путіна сказав, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО (так званих "ДНР" і "ЛНР") приймалося, виходячи з "суто гуманітарних міркувань".

Пєсков заявив, що Москва продовжить підтримувати жителів Донбасу, оскільки "ми суттєво не наближаємося до моменту врегулювання ситуації на південному сході України".

Передісторія: 

  • Колишній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай під час з'їзду партії "Родіна" в Санкт-Петербурзі 4 липня заявив про можливе швидке приєднання ОРДЛО до Росії. На його думку, де-факто невизнані "республіки" вже є частиною РФ. Бородай заявив, що багато жителів окупованого Донбасу брали участь у голосуванні за поправки в Конституцію РФ.
  • 4 липня український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що Москва зажадала від Києва надати до 6 липня закон про особливий статус Донбасу, сказав, що Україна є незалежною країною, тому ніхто на міжнародній арені не може від неї нічого вимагати. "Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою", – сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасОРДЛОДНРокупація
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