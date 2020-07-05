Ексватажок бойовиків сказав, що ОРДЛО скоро увійде до складу РФ
Неділя, 5 липня 2020, 08:58
Перший "прем'єр-міністр" угруповання "ДНР", глава так званого "союзу добровольців Донбасу" Олександр Бородай під час з'їзду Всеросійської політичної партії "Родина" в Санкт-Петербурзі висловив надію, що окуповані частини Луганщини і Донеччини незабаром увійдуть до складу Росії.
Джерело: сайт "союзу добровольців Донбасу"
Деталі: Бородай сказав присутнім, що інтеграція ОРДЛО в РФ "йде вже і зараз", і висловив надію, що Донбас скоро і де-юре стане частиною Росії.
В середині червня російські ЗМІ писали, що Бородай побував в ОРДО, про точні причини візиту не повідомлялося.
Нагадаємо:
- Кремль чекає від Києва проєкт поправок до Конституції України, які б визначили так званий "особливий статус" Донбасу.
- Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак також сказав, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів.
- У відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону про "особливий статус Донбасу".