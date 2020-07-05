Ексватажок бойовиків сказав, що ОРДЛО скоро увійде до складу РФ

Перший "прем'єр-міністр" угруповання "ДНР", глава так званого "союзу добровольців Донбасу" Олександр Бородай під час з'їзду Всеросійської політичної партії "Родина" в Санкт-Петербурзі висловив надію, що окуповані частини Луганщини і Донеччини незабаром увійдуть до складу Росії.

Джерело: сайт "союзу добровольців Донбасу"

Деталі: Бородай сказав присутнім, що інтеграція ОРДЛО в РФ "йде вже і зараз", і висловив надію, що Донбас скоро і де-юре стане частиною Росії.

В середині червня російські ЗМІ писали, що Бородай побував в ОРДО, про точні причини візиту не повідомлялося.

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