Напад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт

Колишньому депутату Сергію Пашинському державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї на В'ячеслава Хімікуса.

Джерело: Facebook-сторінка Пашинського та його адвоката Андрія Федура

Пряма мова Пашинського: "Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій "справі Хімікуса".

3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт".

Деталі: Федур впевнений, що процес буде цікавим, а Пашинського виправдають.

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