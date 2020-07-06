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Напад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт

Понеділок, 6 липня 2020, 15:00
Напад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт

Колишньому депутату Сергію Пашинському державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї на В'ячеслава Хімікуса.

Джерело: Facebook-сторінка Пашинського та його адвоката Андрія Федура

Пряма мова Пашинського: "Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій "справі Хімікуса".

3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт".

Деталі: Федур впевнений, що процес буде цікавим, а Пашинського виправдають.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
  • 28 квітня слідчі ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування у справі нардепа восьмого скликання Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні людині тяжкого тілесного ушкодження.

Українська правда

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Теми: ПашинськийДБРнападзброя
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