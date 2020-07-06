Напад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт
Понеділок, 6 липня 2020, 15:00
Колишньому депутату Сергію Пашинському державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї на В'ячеслава Хімікуса.
Джерело: Facebook-сторінка Пашинського та його адвоката Андрія Федура
Пряма мова Пашинського: "Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій "справі Хімікуса".
3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт".
Деталі: Федур впевнений, що процес буде цікавим, а Пашинського виправдають.
Передісторія:
- Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
- 28 квітня слідчі ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування у справі нардепа восьмого скликання Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні людині тяжкого тілесного ушкодження.
Українська правда