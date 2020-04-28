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ДБР завершило слідство у справі Пашинського

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:46
ДБР завершило слідство у справі Пашинського

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили, що завершили досудове розслідування у справі нардепа восьмого скликання Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні людині тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власну вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") шляхом здійснення пострілу у ногу потерпілого.

Унаслідок протиправних дій народного обранця громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням".

Деталі: Пашинському повідомили про підозру за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Захисникам нардепа попереднього скликання уже повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів.

Після ознайомлення адвокатів з матеріалами слідства обвинувальний акт скерують до суду.

У разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.  

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.

Українська правда

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Теми: ПашинськийДБР
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