ДБР завершило слідство у справі Пашинського

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили, що завершили досудове розслідування у справі нардепа восьмого скликання Ради Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні людині тяжкого тілесного ушкодження.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власну вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") шляхом здійснення пострілу у ногу потерпілого.

Унаслідок протиправних дій народного обранця громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегневої кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням".

Деталі: Пашинському повідомили про підозру за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Захисникам нардепа попереднього скликання уже повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до його матеріалів.

Після ознайомлення адвокатів з матеріалами слідства обвинувальний акт скерують до суду.

У разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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