У Криму після обшуків затримали 6 кримських татар
Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.
Джерело: "Кримська солідарність" в Facebook, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова у Facebook
Дослівно: "За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим".
Деталі: Усіх затриманих доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі.
Відзначається, Ділявера Меметова в його домоволодінні не було.
За словами Джепарової, разом із затриманими 7 липня, уже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ. Їх всіх намагаються видати за терористів.
Що було раніше: Станом на 4:15 ранку 7 липня в різних районах Криму у кількох будинках кримських татар пройшли обшуки.
Передісторія:
- З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня.
- На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
- У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
- За інформацією омбудсмена, Росія утримує українських політв'язнів – кримських татар та активістів – у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.