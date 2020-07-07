У Криму після обшуків затримали 6 кримських татар

Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.

Джерело: "Кримська солідарність" в Facebook, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова у Facebook

Дослівно: "За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим".

Деталі: Усіх затриманих доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі.

Відзначається, Ділявера Меметова в його домоволодінні не було.

За словами Джепарової, разом із затриманими 7 липня, уже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ. Їх всіх намагаються видати за терористів.

Що було раніше: Станом на 4:15 ранку 7 липня в різних районах Криму у кількох будинках кримських татар пройшли обшуки.

Передісторія: