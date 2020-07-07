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У Криму після обшуків затримали 6 кримських татар

Вівторок, 7 липня 2020, 09:11
Фото "Кримської солідарності"

Російські силовики затримали шістьох кримських татар, у яких на світанку 7 липня проходили обшуки на окупованому півострові.

Джерело: "Кримська солідарність" в Facebook

Дослівно: "За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим".

Деталі: Усіх затриманих доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі.

Відзначається, Ділявера Меметова в його домоволодінні не було.

Що було раніше: Станом на 4:15 ранку 7 липня в різних районах Криму у кількох будинках кримських татар пройшли обшуки.

Передісторія:

  • З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня. 
  • На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
  • У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
  • За інформацією омбудсмена, Росія утримує українських політв'язнів – кримських татар та активістів – у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.

Українська правда
Теми: Кримобшукикримські татари


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