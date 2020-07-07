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У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов

Вівторок, 7 липня 2020, 15:20
У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов
офіс президента

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський каже, що Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської та мов інших нацменшин.

Джерело: Веніславський під час усних слухань у справі про конституційність "мовного закону", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин".

Деталі: За словами Веніславського, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української.

Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов.

Веніславський також запевнив, що позиція президента щодо української мови як єдиної державної залишається незмінною.

Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 20 травня члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Теми: мовазаконодавствоЗеленськийКС
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