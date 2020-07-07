Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов

Вівторок, 7 липня 2020, 15:20
офіс президента

Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської та мов інших нацменшин.

Джерело: представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський під час усних слухань у справі про конституційність "мовного закону", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин".

Деталі: За словами Веніславського, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української.

Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов.

Веніславський також запевнив, що позиція президента щодо української мови як єдиної державної залишається незмінною.

Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 20 травня члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Теми: мовазаконодавствоЗеленськийКС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов

Кулеба назвав 23 країни, куди можна подорожувати українцям

фото, оновленоПідірвали автомобіль "Укрпошти": вкрадено 2,5 мільйона

16 українців із ізолятора аеропорту Афін 7 липня повернуться в Київ – Кулеба

Розвідка: На Донбасі 8 окупантів убито, одного поранено, знищено 2 САУ

Раду та офіс Зеленського розсварив закон, який дозволить звільняти міністрів

Усі новини...
мова
КС взявся за справу про конституційність закону про мову
Ніякої державної російської мови в Україні бути не може – Данілов
40% українців хочуть бачити меню в ресторанах двома мовами
Останні новини
15:39
Естонія передає для українських військових 2400 пістолетів Макарова
15:34
Петрашко допускає зниження облікової ставки нижче рівня інфляції
15:27
США вимагають від іноземних студентів покинути країну в разі онлайн-навчання
15:21
На Рівненщині послаблюють карантин: відкриють дитсадки і спортзали
15:20
У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов
15:16
У Мінкульті дали посаду балерині Кухар
15:12
Суд готується винести рішення у справі Медведчука проти книжки про Стуса
14:58
Міністр економіки вважає, що новий голова НБУ повинен бути менш консервативним
14:47
Кулеба назвав 23 країни, куди можна подорожувати українцям
14:45
В Іспанії дослідження виявило антитіла до коронавірусу у 5% людей
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!