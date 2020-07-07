У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський каже, що Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської та мов інших нацменшин.

Джерело: Веніславський під час усних слухань у справі про конституційність "мовного закону", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин".

Деталі: За словами Веніславського, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української.

Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов.

Веніславський також запевнив, що позиція президента щодо української мови як єдиної державної залишається незмінною.

Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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