У Зеленського пропонують окремий закон для російської та інших мов
Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської та мов інших нацменшин.
Джерело: представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський під час усних слухань у справі про конституційність "мовного закону", цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Верховна Рада повинна прийняти окремий закон, який регулюватиме статус російської мови та інших мов нацменшин".
Деталі: За словами Веніславського, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується правового регулювання застосування виключно української.
Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов.
Веніславський також запевнив, що позиція президента щодо української мови як єдиної державної залишається незмінною.
Нагадаємо: 7 липня Конституційний суд України розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Передісторія:
- 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і попросила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
- 20 травня члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.