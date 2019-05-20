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Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ

Понеділок, 20 травня 2019, 22:45
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ

Члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Таке рішення було ухвалене на початку засідання.

Проти проведення засідання проголосували 6 країн-членів, за – 5 і 4 – утрималися.

Серед представників країн-членів Радбезу ООН, які виступили проти, були: постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген, а також постпред Польщі при ООН та заступник постпреда США.

Представник Франції заявив, що вважає, що російська делегація спеціально ініціювала це засідання у день інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб використати Радбез для власних цілей.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".

Українська правда

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Теми: ООНРосіяУкраїна
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