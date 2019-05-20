Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ

Члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Таке рішення було ухвалене на початку засідання.

Проти проведення засідання проголосували 6 країн-членів, за – 5 і 4 – утрималися.

Серед представників країн-членів Радбезу ООН, які виступили проти, були: постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген, а також постпред Польщі при ООН та заступник постпреда США.

Представник Франції заявив, що вважає, що російська делегація спеціально ініціювала це засідання у день інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб використати Радбез для власних цілей.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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