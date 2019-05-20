Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ

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Понеділок, 20 травня 2019, 22:45

Члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого російською делегацією щодо українського закону про мову.

Таке рішення було ухвалене на початку засідання.

Проти проведення засідання проголосували 6 країн-членів, за – 5 і 4 – утрималися.

Серед представників країн-членів Радбезу ООН, які виступили проти, були: постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген, а також постпред Польщі при ООН та заступник постпреда США.

Представник Франції заявив, що вважає, що російська делегація спеціально ініціювала це засідання у день інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб використати Радбез для власних цілей.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".

Українська правда

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Теми: ООН Росія Україна


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