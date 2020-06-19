Зеленського не змогли оштрафувати за кавування в Хмельницькому

Суд у Хмельницькому призупинив адміністративне провадження щодо порушення карантинних вимог президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: hromadske

Деталі: Таке рішення 19 червня оголосив суддя Андрій Місінкевич.

Суд мав розглянути питання щодо адміністративного порушення президента Володимира Зеленського. Йдеться про відвідування президентом та делегацією кафе у Хмельницькому, коли це було заборонено згідно з карантинними обмеженнями.

Суддя призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути голова держави притягнутий до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції президент є недоторканим.

Нагадаємо: Порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому, хоча заклади харчування мали відкрити для відвідувачів зали лише з 5 червня, а доти працювали на відкритому повітрі. Разом із ним у кафе були щонайменше ще 5 осіб.

Наступного дня головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф, якщо порушив вимоги Кабінету міністрів.

Нацполіція повідомила, що власник хмельницького закладу відновив роботу й "обслуговував відвідувачів" усупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) – тому було складено адміністративні матеріали, які направили на розгляд суду.

Після перевірки поліцейські склали адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів. Це: президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінета та хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Читайте також: "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським