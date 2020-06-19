Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленського не змогли оштрафувати за кавування в Хмельницькому

П'ятниця, 19 червня 2020, 11:01
Зеленського не змогли оштрафувати за кавування в Хмельницькому

Суд у Хмельницькому призупинив адміністративне провадження щодо порушення карантинних вимог президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: hromadske

Деталі:  Таке рішення 19 червня оголосив суддя Андрій Місінкевич.

Суд мав розглянути питання щодо адміністративного порушення президента Володимира Зеленського. Йдеться про відвідування президентом та делегацією кафе у Хмельницькому, коли це було заборонено згідно з карантинними обмеженнями.

Суддя призупинив провадження і звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути голова держави притягнутий до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції президент є недоторканим.

Нагадаємо: Порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому, хоча заклади харчування мали відкрити для відвідувачів зали лише з 5 червня, а доти працювали на відкритому повітрі. Разом із ним у кафе були щонайменше ще 5 осіб.
  • Наступного дня головний санлікар виправдовував прихід у кав’ярню перевіркою закладів на готовність до нового пом’якшення карантину, а Зеленський висловлював готовність сплатити штраф, якщо порушив вимоги Кабінету міністрів.
  • Нацполіція повідомила, що власник хмельницького закладу відновив роботу й "обслуговував відвідувачів" усупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) – тому було складено адміністративні матеріали, які направили на розгляд суду.
  • Після перевірки поліцейські склали адмінматеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів. Це: президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінета та хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Читайте також: "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Останні новини
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: