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Кава на карантині: Зеленський обіцяє відшкодування кав’ярні і готовий до штрафу

Понеділок, 22 червня 2020, 13:57
Кава на карантині: Зеленський обіцяє відшкодування кав’ярні і готовий до штрафу
Ельдар Сарахман

Президент Володимир Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину, безвідносно до рішення, яке ухвалить суд.

Джерело: Офіс президента у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому.

Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу.

Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України".

Передісторія:

  • 3 червня Володимир Зеленський із членами своєї команди був у Хмельницькому й відвідав із місцевими чиновниками кав’ярню, випив там кави, хоча робота кафе на вхід відвідувачів була на той момент ще заборонена (могли відкритися з 5 червня).
  • 4 червня головний санлікар Ляшко заявив, що не вважає порушенням карантину похід Зеленського в кав'ярню: він запропонував вважати це перевіркою готовності кафе до роботи в умовах карантину. Зеленський же заявив, що готовий заплатити штраф, якщо щось порушив.
  • 10 червня президент повідомив журналістам, що поліція виписала йому штраф, – а поліція повідомила про виписані протоколи всім причетним до інциденту.
  • Супутників президента на каві оштрафували: керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, хмельницького міського голову Олександра Симчишина та підприємця Андрій Мельниченка зобов'язали сплатити по 17 тисяч гривень за порушенння правил карантину.
  • Зеленського ж не оштрафували: суд у Хмельницькому звернувся до Верховного суду по роз'яснення, чи можна притягнути до адміністративної відповідальності президента, адже він недоторканний.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийштрафикарантинкоронавірусХмельницький
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