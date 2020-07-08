Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський продав землю і майно дружині "слуги народу"

Середа, 8 липня 2020, 13:58
Зеленський продав землю і майно дружині слуги народу
Юрій Кісєль. Фото sluga-narodu.com

Президент Володимир Зеленський продав земельну ділянку і нерухомість дружині заступника голови фракції "Слуга народу" Валентині Кісєль.

Джерело: повідомлення про зміни у майновому стані на сайті Єдиного держреєстру декларацій

Деталі: Зеленський задекларував, що отримав 13,47 мільйона гривень від продажу вказаного майна.

2 липня Кісєль купила у президента земельну ділянку за 1 мільйон 356 тисяч гривень та нерухоме майно за 12 мільйонів 114 тисяч гривень.

Згідно з декларацією Зеленського за 2019 рік, він володів земельною ділянкою у 1200 кв.м та житловим будинком у 353,5 кв. м в Іванковичах Васильківського району на Київщині.

Покупець майна Зеленського Валентина Дмитрівна Кісєль є повною тезкою дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля.

Інформації про суттєву зміну майнового стану сім'ї нардепа Кісєля на сайті Єдиного держреєстру декларацій поки немає.

Що було раніше: У червневому інтерв’ю "Українській правді" Зеленський заявляв, що хоче продати свій будинок у котеджному містечку в Іванковичах під Києвом першому помічнику президента Сергію Шефіру.  

Передісторія:

  • 7 липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані. Матеріали обіцяли направити до суду.
  • До президентських виборів кандидат Зеленський запевняв, що добровільно піде у відставку, якщо порушить закон. Водночас, ці слова він сказав під час обговорення корупційних дій та ймовірної до них причетності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийдеклараціїнерухомістьСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: