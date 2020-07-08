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Зеленський продав землю і майно дружині "слуги народу"

Середа, 8 липня 2020, 13:58
Юрій Кісєль. Фото sluga-narodu.com

Президент Володимир Зеленський продав земельну ділянку і нерухомість дружині заступника голови фракції "Слуга народу" Валентині Кісєль.

Джерело: повідомлення про зміни у майновому стані на сайті Єдиного держреєстру декларацій

Деталі: Зеленський задекларував, що отримав 13,47 мільйона гривень від продажу вказаного майна.

2 липня Кісєль купила у президента земельну ділянку за 1 мільйон 356 тисяч гривень та нерухоме майно за 12 мільйонів 114 тисяч гривень.

Згідно з декларацією Зеленського за 2019 рік, він володів земельною ділянкою у 1200 кв.м та житловим будинком у 353,5 кв. м в Іванковичах Васильківського району на Київщині.

Покупець майна Зеленського Валентина Дмитрівна Кісєль є повною тезкою дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля.

Інформації про суттєву зміну майнового стану сім'ї нардепа Кісєля на сайті Єдиного держреєстру декларацій поки немає.

Що було раніше: У червневому інтерв’ю "Українській правді" Зеленський заявляв, що хоче продати свій будинок у котеджному містечку в Іванковичах під Києвом першому помічнику президента Сергію Шефіру.  

Передісторія:

  • 7 липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані. Матеріали обіцяли направити до суду.
  • До президентських виборів кандидат Зеленський запевняв, що добровільно піде у відставку, якщо порушить закон. Водночас, ці слова він сказав під час обговорення корупційних дій та ймовірної до них причетності.

Українська правда
Теми: ЗеленськийдеклараціїнерухомістьСлуга народу


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