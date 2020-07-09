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СБУ має аудіо про те, як вербувальник Шайтанова керував бойовиками на Донбасі

Четвер, 9 липня 2020, 10:33
СБУ має аудіо про те, як вербувальник Шайтанова керував бойовиками на Донбасі

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис на доказ того, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров із позивним "Ельбрус" був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі".

Деталі: За даними СБУ, з літа 2014 року Єгоров під позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.

Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами. 

Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України.

Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.

Єгоров- "Ельбрус" фігурував у справі про збитий у 2014 році над Донбасом "Боїнг".

Нагадаємо:

  • У квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали "вичерпну доказову базу" його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
  • Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
  • Шайтанов називав звинувачення щодо нього незаконним та безпідставним.
  • Шевченківський районний суд Києва продовжив термін його перебування під вартою до 8 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУДонбасокупаціявійнаРосія
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