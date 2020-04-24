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Вербувальником шпигуна з СБУ Шайтанова виявився фігурант справи MH17 – Bellingcat

П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:11
Іор Єгоров з донькою Фото з соцмережі «ВКонтакте»

Полковник ФСБ Ігор Єгоров, який вербував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, виявився "Ельбрусом" зі справи про збитий у 2014 році над Донбасом "Боїнг".

Джерело: спільне розслідування Bellingcat, The Insider і Der Spiegel

Деталі: 14 квітня 2020 року СБУ оголосила про арешт генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його звинувачують в тому, що він ще до початку війни був завербований полковником ФСБ Ігорем Єгоровим під час одного зі своїх візитів до Росії. За інформацією СБУ, Єгоров і Шайтанов намагалися організувати вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Єгоров також відомий під позивним "Ельбрус" і на початку війни на Донбасі був одним з ключових російських силовиків, спрямованих туди для координації військових дій.

Як вдалося дізнатися, Єгоров народився в 1962 році в місті Стаханов Луганської області. Служить в спецпідрозділі "Вимпел" ФСБ. У 2014 році він брав участь в операції з анексії Криму (і отримав медаль "За повернення Криму"), після чого був відряджений Кремлем на окуповані території Донбасу для координації бойових дій.

За даними розслідування, на початку липня 2014 року Кремль вирішив відправити на окуповані території України декількох досвідчених військових для централізації контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів між різними угрупованнями бойовиків. Було створено два штаби: один в Краснодоні. Ним керував генерал-майор Микола Ткачов - "Дельфін" разом високопоставленим офіцером ГРУ Володимиром Іванніковим ("Оріон"), а інший в Луганську, очолюваний військовим з позивним "Ельбрус".

Спільна розслідувальна група (JIT), що займається розслідуванням справи про збитий "Боїнг", включила "Ельбруса" до списку фігурантів справи як представника російського військового командування, призначеного Москвою і прибулого в зону бойових дій як раз в ті дні, коли туди був доставлений і "Бук", з якого збили "Боїнг".

Передісторія: 14 квітня українські правоохоронці затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і скоєнні терористичних актів.

За матеріалами справи, Шайтанов знаходився в агентурному зв'язку з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим, який є співробітником підрозділу ФСБ, що спеціалізується на плануванні, організації і проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Українська правда

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Теми: MH17СБУРосіяФСБ
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